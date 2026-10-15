Gemeente Bernheze past omgevingsplan definitief aan

De gemeente Bernheze heeft een definitieve wijziging van het omgevingsplan vastgesteld. De aanpassing omvat onder meer een nieuwe hoofdstructuur en het overnemen van welstandsgebieden. Het besluit is vanaf 15 oktober 2026 zes weken lang in te zien.

Gevonden voor jou

De wijzigingen in het omgevingsplan van Bernheze betreffen het omzetten van regels uit de Verordening Fysieke Leefomgeving uit 2021 en de opzet van een nieuwe structuur gebaseerd op een standaardmodel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast zijn bestaande welstandsgebieden opgenomen in het plan. Het volledige document is digitaal beschikbaar via een online viewer, waar ook andere relevante plannen en documenten te raadplegen zijn.