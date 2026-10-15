Doorgangspad in Teteringen blijft openbaar toegankelijk

Het doorgangspad tussen de Wildhage en Dr. Hein Hoebenlaan in Teteringen blijft openbaar toegankelijk. Burgemeester en wethouders van Breda hebben het verzoek om de openbare status van het pad op te heffen, afgewezen.

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Het pad, dat zich bevindt tussen de Wildhage en de Dr. Hein Hoebenlaan, blijft daarmee beschikbaar voor alle verkeer. Het besluit is gebaseerd op een ontwerpbesluit dat vanaf 16 oktober 2026 zes weken ter inzage ligt bij de gemeente Breda.