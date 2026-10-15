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Vergunning verleend voor nieuw dak en nokverhoging in Maarheeze

De gemeente Cranendonck heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor een nieuw dak en een nokverhoging aan een woning aan de Dahliastraat in Maarheeze.

Gevonden voor jou

Het besluit om de vergunning te verlenen is op 12 oktober genomen. Het gaat om een technische bouwactiviteit. De aanvraag betreft de woning aan Dahliastraat 2 in Maarheeze.

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