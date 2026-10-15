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Nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen in Kloosterstraat Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand heeft besloten om de gehandicaptenparkeerplaatsen in de Kloosterstraat aan te passen. Twee parkeerplaatsen in het midden van de strook worden langer gemaakt om voertuigen met een laadklep beter te accommoderen.

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De aanpassing volgt na een verzoek van Stichting Platform Gehandicapten, die aangaf dat de huidige inrichting onvoldoende ruimte biedt voor veilig gebruik. De meest oostelijk gelegen gehandicaptenparkeerplaats wordt opgeheven en verplaatst naar het midden van de parkeerstrook. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor mensen met een beperking om veilig in- en uit te stappen.

De algemene parkeerdruk blijft onder de 80 procent, waardoor er voldoende parkeercapaciteit in de buurt beschikbaar blijft. Het besluit is genomen om de veiligheid en toegankelijkheid voor gehandicapte weggebruikers te verbeteren.

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