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Dagwandeltocht in Lieshout op zondag 18 oktober
Op zondag 18 oktober vindt een dagwandeltocht plaats in Lieshout en omgeving. De tocht duurt van acht uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.
De vergunning voor deze activiteit is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Wandelaars kunnen genieten van de omgeving van Lieshout tijdens dit evenement.
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