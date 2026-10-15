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Terrasschermen mogen worden gebouwd in Kaatsheuvel
Voor Gasthuisstraat 5 in Kaatsheuvel is goedkeuring verleend om terrasschermen te bouwen. De vergunning is op 13 oktober 2026 verzonden.
De omgevingsvergunning is verleend volgens de standaardprocedure. Dit betekent dat de eigenaar van het pand aan de Gasthuisstraat 5 in Kaatsheuvel nu terrasschermen mag plaatsen. Deze schermen kunnen helpen om gasten van een terras te beschermen tegen wind of regen.
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