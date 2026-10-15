Terrasschermen mogen worden gebouwd in Kaatsheuvel

Voor Gasthuisstraat 5 in Kaatsheuvel is goedkeuring verleend om terrasschermen te bouwen. De vergunning is op 13 oktober 2026 verzonden.

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De omgevingsvergunning is verleend volgens de standaardprocedure. Dit betekent dat de eigenaar van het pand aan de Gasthuisstraat 5 in Kaatsheuvel nu terrasschermen mag plaatsen. Deze schermen kunnen helpen om gasten van een terras te beschermen tegen wind of regen.