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Vakantiebijbelweek in Wijk en Aalburg krijgt vergunning

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor de Vakantiebijbelweek in Wijk en Aalburg. Het evenement vindt plaats op maandag 19 en dinsdag 20 oktober 2026 in het Willem van Oranje College.

Gevonden voor jou

De Vakantiebijbelweek wordt gehouden in het Willem van Oranje College aan de Perzikstraat 7 in Wijk en Aalburg. Beide dagen begint het evenement om half tien ’s ochtends en duurt tot twaalf uur ’s middags.

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