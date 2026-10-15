Feestweekend Wilhelmina '26 krijgt vergunning in Wijk en Aalburg

Het Feestweekend Wilhelmina '26 in Wijk en Aalburg heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober 2026 van half acht 's avonds tot half twee 's nachts.

Gevonden voor jou

Het feest wordt georganiseerd op sportpark ‘De Ebbe’ aan de Maasdijk in Wijk en Aalburg. Het evenement is bedoeld voor Geld & Gezin Altena, een lokale organisatie. De vergunning is op 6 oktober 2026 verzonden door de gemeente Altena.