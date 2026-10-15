Theatervoorstelling ONT-MANTELD voor mantelzorgers

Op 13 november wordt in Fidei et Arti de muzikale theatervoorstelling ONT-MANTELD gehouden. Deze voorstelling richt zich op mantelzorgers en professionals en staat in het teken van vitaliteit en levensveerkracht.

Gevonden voor jou

De voorstelling ONT-MANTELD wordt uitgevoerd door Bettina Kraaieveld, die op een herkenbare en ontwapenende manier onderzoekt wie je bent zonder je maatschappelijke 'mantel'. Het doel is een warme avond te creëren die raakt, laat lachen en mensen verbindt.

Het programma begint om zeven uur 's avonds met een inloop waarbij koffie en iets lekkers wordt geserveerd. Om half acht start de voorstelling, gevolgd door een ontmoetingsborrel met hapjes en drankjes om negen uur. De avond wordt afgesloten om tien uur.

Locatie en doelgroep

De voorstelling vindt plaats in Fidei et Arti en is speciaal bedoeld voor mantelzorgers en professionals. De nadruk ligt op het thema vitaliteit en levensveerkracht, onderwerpen die voor deze groepen van groot belang zijn.

Belangstellenden kunnen zich tot en met 22 oktober aanmelden via de website van Mantelzorg Halderberge. Professionals wordt gevraagd dit bij hun aanmelding te vermelden.