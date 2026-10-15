Gratis Brabant zoekt Talent Festival in Eindhoven

Op donderdag 29 oktober vindt het Brabant zoekt Talent Festival plaats in het Evoluon in Eindhoven. Bezoekers kunnen kennismaken met werkgevers en opleidingen uit diverse sectoren. Het evenement biedt workshops, inspiratiesessies en persoonlijk loopbaanadvies. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Gevonden voor jou

Het Brabant zoekt Talent Festival richt zich op werkzoekenden, carrièreswitchers en iedereen die benieuwd is naar de banen van de toekomst. Het evenement wordt gehouden in het Evoluon in Eindhoven en duurt van drie uur ’s middags tot zeven uur ’s avonds. Het festival biedt een breed scala aan activiteiten, waaronder ontmoetingen met werkgevers en opleidingen uit sectoren zoals techniek, zorg, IT, horeca en transport.

Bezoekers krijgen de kans om in gesprek te gaan met werkgevers en vragen te stellen over functies en opleidingen. Daarnaast zijn er praktische workshops en inspiratiesessies, zoals tips over solliciteren en hoe je kunstmatige intelligentie (AI) kunt gebruiken bij het zoeken naar werk. Het doel is om deelnemers te helpen bij hun volgende stap richting werk of ontwikkeling.

Zelf beroepen ervaren

Een uniek aspect van het festival is de mogelijkheid om beroepen zelf te ervaren. Zo kunnen bezoekers gebruikmaken van een vrachtwagensimulator en met behulp van Virtual Reality een kijkje nemen in de zorgsector. Deze interactieve onderdelen maken het evenement extra aantrekkelijk voor mensen die willen ontdekken wat bij hen past.

Op het loopbaanplein staan adviseurs klaar om persoonlijk advies te geven. Bezoekers kunnen hun cv laten controleren, een professionele profielfoto laten maken en advies krijgen over presentatie en kleding. Voor internationale inwoners is er zelfs een speciale International Desk. Deze ondersteuning helpt deelnemers om hun talenten te ontdekken en concrete stappen te zetten richting werk.

Praktische informatie

Het Brabant zoekt Talent Festival is gratis toegankelijk en vindt plaats op donderdag 29 oktober in het Evoluon in Eindhoven. Het adres is Noord Brabantlaan 1A. Het evenement begint om drie uur ’s middags en eindigt om zeven uur ’s avonds. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website van Werkcentrum Zuidoost-Brabant.