Activiteiten aanmelden in Heeze-Leende

Inwoners van Heeze-Leende kunnen hun sportieve of creatieve activiteiten aanmelden voor Sjors Sportief & Creatief en Max Vitaal 2027. Aanmelden kan tot 8 november.

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Organiseer je een sporttraining, creatieve workshop, muziekles of een andere activiteit in Heeze-Leende? Dan kun je deze aanmelden voor de initiatieven Sjors Sportief & Creatief en Max Vitaal 2027. Hiermee krijgen inwoners van de gemeente de kans om nieuwe activiteiten te ontdekken die bij hen passen.

Sjors Sportief & Creatief richt zich op kinderen die willen uitzoeken welke sport of creatieve bezigheid ze leuk vinden. Max Vitaal is bedoeld voor oudere inwoners en biedt activiteiten op het gebied van sport, bewegen, cultuur en ontmoeting.

Aanmelden tot 8 november

Het maakt niet uit of je een individuele les geeft of een groepsactiviteit organiseert, alle initiatieven zijn welkom. Om mee te doen, moet je je activiteit voor 8 november aanmelden.

De initiatieven zijn bedoeld om het aanbod in de gemeente Heeze-Leende overzichtelijk te maken en inwoners te inspireren. Meer informatie over de beschikbare activiteiten is te vinden via het activiteitenoverzicht.