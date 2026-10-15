Ruim vier op de tien bereiden zich voor op noodsituaties

Ruim vier op de tien mensen hebben stappen gezet om zich voor te bereiden op noodsituaties. De Denk vooruit-campagne van de overheid roept op om klaar te zijn voor de eerste 72 uur. Heb jij bijvoorbeeld contant geld of een noodvoorraad in huis?

Gevonden voor jou

De Denk vooruit-campagne vraagt aandacht voor praktische voorbereidingen bij noodsituaties. Het doel is om mensen bewust te maken van wat zij kunnen doen in de eerste 72 uur, bijvoorbeeld bij een natuurbrand of cyberaanval. Volgens de overheid kan een goede voorbereiding helpen om sneller in actie te komen en elkaar te ondersteunen.

Bij noodsituaties kan de overheid niet overal tegelijkertijd hulp bieden. Daarom is het belangrijk dat je zelf maatregelen treft. Denk bijvoorbeeld aan afspraken maken met je gezin over wie hulp biedt aan kwetsbare buren, of wat je doet als je door extreem weer niet thuis kunt komen. Met een noodplan weet iedereen wat te doen.

Drie stappen voor een noodplan

De campagne geeft drie tips om beter voorbereid te zijn. Ten eerste is het verstandig om een noodvoorraad aan te leggen. Zorg voor water, eten, medicijnen en andere essentiële spullen. Vergeet ook niet te denken aan huisdiervoer, babyvoeding of wc-papier.

Daarnaast is het handig om afspraken te maken met je gezin of omgeving. Hoe bereik je elkaar bij een noodsituatie? En wie heeft extra hulp nodig? Zorg dat iedereen op de hoogte is van de afspraken.

Tot slot wordt aangeraden om met elkaar in gesprek te gaan. Praat met je buren, familie en vrienden over mogelijke noodsituaties. Zo ontdek je wie hulp nodig heeft en kun je elkaar ondersteunen.

De Denk vooruit-campagne benadrukt dat je zelf een belangrijke rol speelt in je eigen veiligheid en die van je omgeving. Door nu stappen te zetten, ben je beter voorbereid op onverwachte situaties.