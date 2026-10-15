Bijzondere ontdekkingen in tuinen Heeze-Leende

In Heeze-Leende zijn al 6.752 waarnemingen gedaan in 159 tuinen. Van merels tot pastaslakken: de natuur in tuinen blijkt verrassend divers.

Gevonden voor jou

De tuinen van Heeze-Leende zitten vol leven. Dankzij het project Pientere Tuinen zijn inmiddels 159 tuinen onderzocht, wat heeft geleid tot duizenden waarnemingen. Bekende bezoekers zoals merels, aardhommels en honingbijen worden vaak gezien, maar er zijn ook onverwachte ontdekkingen. Zo zijn onder meer een dambordvlinder en een pastaslak gespot.

Naast dieren worden ook bomen geregistreerd. In totaal staan er 1.535 bomen in de deelnemende tuinen, waaronder appelbomen, walnotenbomen en amberbomen. Opvallend is dat 26 tuinen geen enkele boom hebben. Zo ontstaat een compleet beeld van de biodiversiteit in de regio.

Meer tuinen gezocht

Om het beeld van de natuur in Heeze-Leende nog completer te maken, worden inwoners opgeroepen om hun tuin aan te melden. Het invullen van het Tuinrapport is gratis en laat zien hoeveel ruimte er in een tuin is voor planten en dieren, hoeveel verkoeling het groen biedt en hoe goed regenwater in de bodem kan zakken. Ook kleine tuinen of tuinen met veel tegels zijn welkom.

Deelnemers die hun Tuinrapport vóór 1 november invullen, maken bovendien kans op twee kaartjes voor Stadssafari. Tijdens dit evenement neemt bioloog Luc Hoogenstein bezoekers mee op een verrassende ontdekkingstocht door de natuur dicht bij huis, met humor en bijzondere verhalen.

Eerder ingevulde rapporten tellen automatisch mee voor deze actie.