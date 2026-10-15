Beheer Jongerencentrum The Box naar gemeente Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek neemt vanaf 2 november 2026 het beheer van jongerencentrum The Box over. Stichting NJC/The Box draagt het pand in goed overleg over.

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De stichting NJC/The Box heeft onderzocht hoe het jongerencentrum in Hilvarenbeek ook in de toekomst een goede plek voor jongeren kan blijven. Uit het onderzoek bleek dat de huidige organisatievorm kwetsbaar is en niet voldoende basis biedt voor een duurzame toekomst. Begin dit jaar maakte de stichting een toekomstplan, maar de gemeente constateerde dat de kosten hiervan te hoog waren.

Om tot een oplossing te komen, hebben de stichting en de gemeente gezamenlijk gekeken naar alternatieven. Dit heeft geleid tot de beslissing om het beheer van het pand over te dragen aan de gemeente. De overdracht gaat officieel in op 2 november 2026.

Locatie blijft voorlopig in gebruik

Hoewel het beheer naar de gemeente gaat, blijft The Box voorlopig in gebruik. De vaste gebruikers kunnen hun activiteiten blijven organiseren en ook jongerenorganisatie R-Newt blijft het pand gebruiken totdat er een andere geschikte locatie is gevonden. De gemeente en de stichting willen zorgen voor een soepele overgang en duidelijke communicatie naar de gebruikers.

Het jongerencentrum blijft een belangrijke plek in Hilvarenbeek. De betrokken partijen benadrukken dat ze samen werken aan een toekomst waarin jongeren een veilige en geschikte ruimte behouden.