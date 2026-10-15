Bossen Heeze-Leende krijgen onderhoud

In de bossen van Heeze-Leende worden dit najaar bomen gekapt en paden hersteld. Het onderhoud moet zorgen voor meer licht, ruimte en variatie in het bos.

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Dit najaar vinden er grote werkzaamheden plaats in de bossen van Heeze-Leende. Er worden bomen verwijderd om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. Ook worden zwakke, afgestorven en gevaarlijke bomen weggehaald. Dit moet zorgen voor een sterker bos met meer afwisseling.

Door het gebruik van machines kunnen sommige paden in het bos tijdelijk moeilijk begaanbaar zijn. Het herstel van deze paden kan pas plaatsvinden als het langere tijd droog is. Het is daarom mogelijk dat het nog even duurt voordat alle paden weer goed toegankelijk zijn.

Waarom worden bomen gekapt?

Het kappen van bomen geeft jonge bomen meer licht en ruimte om te groeien. Dit zorgt voor meer variatie in het bos. Daarnaast worden verzwakte bomen, die door natte en droge periodes zijn afgestorven, verwijderd. Dit voorkomt gevaarlijke situaties, zoals bomen die op paden kunnen vallen.

Een groeiend bos slaat CO2 op in het hout. Door hout te gebruiken voor meubels, vloeren of gebouwen, blijft de CO2 langer opgeslagen. Op de plekken waar bomen zijn gekapt, kunnen nieuwe bomen groeien die opnieuw CO2 opnemen. Zo draagt het onderhoud bij aan een grotere CO2-opslagcapaciteit.

De werkzaamheden vinden plaats in verschillende bosgebieden, waaronder ten zuidoosten van Heeze en in de buurt van Sterksel en Leende.