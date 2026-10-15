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Stroomstoring in Breda: oorzaak onbekend

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In Breda is vanochtend een stroomstoring begonnen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 4815 zijn getroffen. De storing startte om half tien en de netbeheerder verwacht dat het rond half één is opgelost.

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De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het stroomnetwerk, onderzoekt wat er mis is gegaan.

De getroffen adressen bevinden zich in postcodegebied 4815. De verwachting is dat de storing rond half één vanmiddag verholpen zal zijn, maar dit kan nog veranderen.

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