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Auto gaat in vlammen op in Son en Breugel

De auto is opgehaald door een bergingsbedrijf (foto: Omroep Brabant).
De auto is opgehaald door een bergingsbedrijf (foto: Omroep Brabant).

Een auto is donderdagochtend in brand gevlogen op het Science Park Eindhoven in Son en Breugel. De auto is voor een groot deel uitgebrand en de schade is groot.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De stoelen van de bestuurder en bijrijder zijn bijna helemaal gesmolten en ook de motor is door de brand verwoest. Door de hitte zijn ook enkele banden ontploft. 

Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto meegenomen.

Onduidelijk is wat de oorzaak is van de brand en of er iemand gewond is geraakt. 

  • De stoel van de bestuurder en bijrijder zijn bijna helemaal weggesmolten (foto: Omroep Brabant).
    De stoel van de bestuurder en bijrijder zijn bijna helemaal weggesmolten (foto: Omroep Brabant).
  • Door inzet van de brandweer was de straat tijdelijk afgesloten (foto: Omroep Brabant).

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