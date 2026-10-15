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Het Kasteel van Sinterklaas komt naar Helmond

Van 17 november tot en met 4 december 2026 wordt Het Kasteel van Sinterklaas georganiseerd op het Kasteelplein in Helmond.

Gevonden voor jou

Het evenement biedt bezoekers de kans om in Helmond de magie van Sinterklaas te beleven. Het vindt plaats op het Kasteelplein, waar het historische decor van het kasteel zorgt voor een bijzondere sfeer.

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