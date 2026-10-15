Navigatie overslaan
Ontdek

Sinterklaas Circus komt naar Kasteelplein in Helmond

Van 18 november tot en met 2 december 2026 is het Sinterklaas Circus te zien op het Kasteelplein in Helmond. De gemeente heeft hiervoor toestemming verleend.

Gevonden voor jou

Het evenement vindt plaats in het centrum van Helmond en duurt ruim twee weken. Het Sinterklaas Circus biedt bezoekers een feestelijke ervaring rond de komst van Sinterklaas. De vergunning is op 9 oktober 2026 door de gemeente verstrekt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Helmond

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.