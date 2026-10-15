Sinterklaas Circus komt naar Kasteelplein in Helmond

Van 18 november tot en met 2 december 2026 is het Sinterklaas Circus te zien op het Kasteelplein in Helmond. De gemeente heeft hiervoor toestemming verleend.

Gevonden voor jou

Het evenement vindt plaats in het centrum van Helmond en duurt ruim twee weken. Het Sinterklaas Circus biedt bezoekers een feestelijke ervaring rond de komst van Sinterklaas. De vergunning is op 9 oktober 2026 door de gemeente verstrekt.