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Vergunning verleend voor nieuw landhuis in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft toestemming gegeven voor de bouw van een landhuis op de Zegge 6 in Heeze. Het besluit is op 13 oktober genomen.

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De vergunning heeft betrekking op verschillende onderdelen, waaronder het bouwen volgens het omgevingsplan en het afwijken van de regels voor Ruimtelijke Ordening. Ook de technische aspecten van de bouw zijn goedgekeurd.

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