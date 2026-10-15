Advertentie
Vergunning verleend voor nieuw landhuis in Heeze
De gemeente Heeze-Leende heeft toestemming gegeven voor de bouw van een landhuis op de Zegge 6 in Heeze. Het besluit is op 13 oktober genomen.
De vergunning heeft betrekking op verschillende onderdelen, waaronder het bouwen volgens het omgevingsplan en het afwijken van de regels voor Ruimtelijke Ordening. Ook de technische aspecten van de bouw zijn goedgekeurd.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie