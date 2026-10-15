Geldrop-Mierlo wil kunstcollectie en objecten afstoten

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft besloten om een deel van haar kunstcollectie en cultuurhistorische objecten niet terug te plaatsen na renovatie van het gemeentehuis. De opslaglocatie in Mierlo krijgt bovendien een nieuwe bestemming, waardoor vervreemding noodzakelijk is.

Gevonden voor jou

Het gaat om kunstwerken en objecten die voornamelijk in de twintigste eeuw zijn vervaardigd. Bezichtiging is alleen mogelijk op afspraak en de fysieke overdracht van de stukken staat gepland vanaf medio december 2026. Nadere details over de collectie zijn beschikbaar via de afstotingsdatabase.