Kinderen uit Cranendonck krijgen hulp én fashioncheque

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in Cranendonck krijgen hulp van Stichting Leergeld. Daarnaast ontvangen zij van de gemeente een fashioncheque van 150 euro per kind, te besteden aan kleding of cadeaus, rond de feestdagen in december.

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De gemeente Cranendonck wil dat alle kinderen kunnen meedoen, zowel op school als daarbuiten. Daarom werkt zij samen met Stichting Leergeld, die gezinnen ondersteunt met schoolspullen, sport en andere activiteiten. Elk jaar rond de decembermaand geeft de gemeente een extra steuntje in de rug met een cadeaubon.

Deze fashioncheque ter waarde van 150 euro wordt automatisch verstuurd naar kinderen uit gezinnen die al hulp krijgen van Stichting Leergeld of een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente. Aanmelden is in dat geval niet nodig. De bon kan worden besteed aan bijvoorbeeld kinderkleding.

Voor wie nog geen hulp ontvangt

Gezinnen die nog niet bekend zijn bij Stichting Leergeld, maar wel aan de inkomenseisen voldoen, kunnen zich aanmelden. Het gaat om gezinnen met kinderen van 4 tot en met 17 jaar en een maandinkomen dat niet hoger is dan de vastgestelde bedragen. Voor alleenstaande ouders met bijstand geldt bijvoorbeeld een maximum van 1.845,30 euro per maand.

Aanmelden kan tot en met 27 oktober 2026. Wie dat op tijd doet, krijgt naast hulp van Stichting Leergeld ook de fashioncheque van 150 euro. Aanmeldingen na die datum, maar uiterlijk vóór 1 december 2027, ontvangen alleen de fashioncheque.

Meer informatie over de voorwaarden en hulp van Stichting Leergeld is te vinden op hun website.