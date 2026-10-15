Voorbereidingsbesluit voor Kleine Bottel in Deurne van kracht

De gemeente Deurne heeft een voorbereidingsbesluit genomen voor Helmondseweg 105, 105a en 107. Dit besluit, dat vanaf 15 oktober 2026 geldt, moet ongewenste ontwikkelingen voorkomen in het gebied Kleine Bottel.

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Het voorbereidingsbesluit is een tijdelijke maatregel die vooruitloopt op een wijziging van het omgevingsplan. In de Gebiedsvisie Kleine Bottel is vastgelegd dat het gebied vooral zal worden ontwikkeld voor woningen, groenvoorzieningen en een verkeersontsluiting. Het besluit bevat onder andere een bouwverbod en beperkingen op het gebruik van de percelen, zodat functies zoals kantoren en maatschappelijke voorzieningen niet meer mogelijk zijn. Hiermee wil de gemeente de toekomstige plannen voor het gebied beschermen.