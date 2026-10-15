Start bouw nieuwe MFA in Bavel

De bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Bavel is officieel begonnen. Met het slaan van drie piketpalen aan de Lange Vore is de start gemarkeerd. Wethouder Den Braber voerde samen met toekomstige gebruikers de ceremonie uit. Het project moet een centrale plek worden voor sport, cultuur en ontmoeting.

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In Bavel wordt gewerkt aan een nieuwe plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, sporten en genieten van cultuur. De MFA is bedoeld voor alle leeftijden en speelt in op de groei van het dorp. Naast nieuwe woningen en straten zijn ook voorzieningen nodig om de sociale samenhang te versterken.

Het bouwterrein ligt aan de Lange Vore, waar de officiële start woensdag is gevierd. Tijdens de ceremonie werden drie piketpalen geslagen en een bouwbord onthuld. Hiermee is een lange periode van praten en voorbereiden afgerond. De accommodatie krijgt later een naam, waar inwoners van Bavel over mogen meedenken.

Inzet van inwoners

De komst van de MFA is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de werkgroep Bavel, inmiddels Stichting multifunctionele accommodatie Bavel. Zij hebben jarenlang gewerkt aan het plan en gezorgd voor verbinding in het dorp. De gemeente heeft hun betrokkenheid en doorzettingsvermogen geprezen.

Naast de nieuwe MFA biedt Dorpshuis ’t Klooster ook ruimte aan inwoners. Beide locaties zullen bijdragen aan de sociale samenhang in Bavel, dat blijft groeien. De gemeente hoopt dat de nieuwe voorzieningen een centrale rol gaan spelen in het leven van zowel bestaande als nieuwe bewoners.