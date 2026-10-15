Gemeente Moerdijk waarschuwt voor onbetrouwbare aanbieders

Inwoners van Moerdijk worden gewaarschuwd voor bedrijven die energiemaatregelen aanbieden en doen alsof ze namens de gemeente werken.

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De gemeente Moerdijk heeft meldingen ontvangen van inwoners die benaderd zijn door bedrijven met aanbiedingen voor isolatie, thuisbatterijen en andere energiemaatregelen. Deze aanbieders wekken soms de indruk dat ze namens de gemeente of een samenwerkingspartner werken, terwijl dat niet altijd het geval is.

Om verwarring te voorkomen, raadt de gemeente aan om goed te controleren wie het aanbod doet. Op de gemeentelijke website staat een overzicht van betrouwbare bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast wordt geadviseerd om de tijd te nemen voor het beoordelen van een aanbod, offertes te vergelijken en niet direct te tekenen.

Twijfel over betrouwbaarheid

Bij twijfel over de betrouwbaarheid van een bedrijf kunnen inwoners contact opnemen met het energieloket van de gemeente Moerdijk. Daar kunnen zij navragen of een aanbieder namens de gemeente werkt. Ook wordt aangeraden om geen persoonlijke gegevens te delen en niet op links in verdachte e-mails te klikken.

De gemeente roept inwoners op om verdachte aanbiedingen te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar het energieloket, met daarin de naam van het bedrijf, details over het contact en wat er is besproken. Op deze manier kan de gemeente inzicht krijgen in de meldingen en eventueel passende maatregelen nemen.