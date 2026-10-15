Steenbergen organiseert avond over hersenletsel

Op woensdag 4 november wordt in Steenbergen een ontmoetingsavond gehouden over de onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Kunstenares Bianca van Duyn en haar man Marcel delen hun ervaringen en laten zien hoe Bianca haar kunst creëert. De bijeenkomst vindt plaats in de Sint-Gummaruskerk en is gratis toegankelijk.

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In de Sint-Gummaruskerk in Steenbergen is momenteel de tentoonstelling 'inNAHvisible' te zien. Kunstenares Bianca van Duyn, bekend van Sterren op het Doek en Master of Realism, toont portretten van Viggo Waas en Ysabel Keuls waarmee ze aandacht vraagt voor Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Op woensdag 4 november organiseert Bianca samen met haar man Marcel een interactieve ontmoetingsavond over het leven met NAH. Tijdens deze gratis bijeenkomst delen zij hun persoonlijke ervaringen en het verhaal achter de kunstwerken. Bianca demonstreert bovendien hoe ze haar portretten maakt. Het doel van de avond is verbinding, ontmoeting en leren omgaan met tegenslag.

Praktische informatie

De ontmoetingsavond begint om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur, en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Het evenement is gratis en vindt plaats in de Sint-Gummaruskerk aan de Westdam 83 in Steenbergen. Iedereen is welkom, zowel mensen met als zonder NAH.

De tentoonstelling 'inNAHvisible' is in oktober te bezoeken op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur. Ook deze toegang is gratis. De expositie en bijeenkomst worden ondersteund door vrijwilligers van de kerk, Kraak Ontwerp- en Ingenieursbureau en Revalidatiecentrum Revant.