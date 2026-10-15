Adviesraad Steenbergen luistert naar inwoners in Nieuw-Vossemeer

De Adviesraad Sociaal Domein organiseert op 29 oktober in Nieuw-Vossemeer een bijeenkomst waar inwoners hun ideeën en zorgen kunnen delen over zorg en welzijn.

Gevonden voor jou

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Steenbergen wil weten wat er speelt bij inwoners. Ze nodigt iedereen uit om mee te praten over onderwerpen zoals zorg, welzijn, jeugdhulp en langer zelfstandig thuis wonen. Op basis van deze signalen adviseert de adviesraad de gemeente.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 oktober in Nieuw-Vossemeer. Tijdens deze avond stelt de adviesraad zich voor en legt uit wat zij doet. Er is ruimte om vragen te stellen en ervaringen, ideeën of aandachtspunten te delen. Iedereen is welkom, ook inwoners uit andere dorpen in de gemeente.

Vergadering in gemeenschapshuis

De bijeenkomst wordt gehouden in gemeenschapshuis De Vossenburcht aan Plein 1 Februari 1953 4 in Nieuw-Vossemeer. De inloop begint om kwart over zeven ’s avonds en om half acht start de vergadering. Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen.

Bij voldoende belangstelling volgen er meer vergaderingen in andere kernen van de gemeente. De adviesraad hoopt zo een goed beeld te krijgen van wat er leeft onder de inwoners van Steenbergen.