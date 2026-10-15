Heeze-Leende onderzoekt kosten van zelfstandig blijven

De gemeente Heeze-Leende onderzoekt wat er nodig is om zelfstandig te blijven. Ondanks een sluitende begroting voor 2027 dreigen tekorten vanaf 2028. Het college wil 40.000 euro extra uittrekken voor een toekomstverkenning.

Gevonden voor jou

Heeze-Leende heeft een sluitende begroting voor volgend jaar, maar de jaren daarna zien er minder rooskleurig uit. Vanaf 2028 dreigen financiële tekorten, waardoor de vraag rijst wat de gemeente moet doen om zelfstandig te blijven. De gemeenteraad heeft eerder al benadrukt dat zelfstandigheid een speerpunt is.

Wethouder Financiën Martin Mordang (CDA) legt uit dat het onderzoek moet uitwijzen wat voor gemeente Heeze-Leende wil en kan zijn, welke middelen daarvoor nodig zijn en welke kosten daarbij komen kijken. Naast financiële uitdagingen kampt de gemeente met een kwetsbare ambtelijke organisatie. Het vinden van specialistisch personeel blijkt lastig, terwijl wettelijke taken steeds meer capaciteit vereisen.

Toekomstverkenning kost 40.000 euro

Om deze toekomst te verkennen, vraagt het college om 40.000 euro extra. Dit geld wordt gebruikt om te bepalen welke taken en voorzieningen Heeze-Leende kan blijven uitvoeren. De resultaten van het onderzoek worden vóór juni 2027 verwacht en moeten een duidelijk beeld geven van wat nodig is om financieel gezond te blijven.

Belangrijk is dat het onderzoek niet gaat over een mogelijke gemeentelijke herindeling. Het richt zich specifiek op hoe Heeze-Leende zelfstandig kan blijven functioneren zonder in financiële problemen te komen.