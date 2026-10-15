Fashioncheque voor kinderen uit Valkenswaardse gezinnen met laag inkomen

Gezinnen met een laag inkomen in Valkenswaard krijgen voor de feestdagen een Fashioncheque van 150 euro per kind. De cadeaubon kan worden besteed aan kleding of cadeaus en wordt verstrekt via Stichting Leergeld Valkenswaard-Waalre.

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De gemeente Valkenswaard wil dat alle kinderen mee kunnen doen, zowel op school als daarbuiten. Daarom ontvangen gezinnen met minderjarige kinderen en een laag inkomen een Fashioncheque. Deze bonnen, ter waarde van 150 euro per kind, worden automatisch toegestuurd aan gezinnen die al bekend zijn bij de gemeente of Stichting Leergeld.

Ook gezinnen die een bijstandsuitkering van de gemeente krijgen, hoeven niets te doen. Zij ontvangen de Fashioncheque vanzelf per post, nog voor de feestdagen. Het bedrag kan worden besteed aan kleding of cadeaus en moet gezinnen helpen om deze extra kosten makkelijker te dragen.

Aanmelden bij Stichting Leergeld

Gezinnen die nog niet bekend zijn bij de gemeente of Stichting Leergeld kunnen zich aanmelden. Dit geldt voor ouders met kinderen van vier tot en met zeventien jaar zonder bijstandsuitkering. Aanmelden kan tot 27 oktober 2026 via de stichting. Of een gezin in aanmerking komt, hangt af van het inkomen inclusief vakantietoeslag.

Voor alleenstaanden met kinderen is de inkomensgrens maximaal 1.618,19 euro per maand. Voor samenwonenden met kinderen geldt een grens van 2.311,68 euro. Deze voorwaarden zijn bedoeld om gezinnen die extra steun nodig hebben, te helpen.

Brede ondersteuning voor gezinnen

Stichting Leergeld biedt naast de Fashioncheque ook andere hulp aan. Dit kan bijvoorbeeld gaan om schoolspullen, sportactiviteiten of andere voorzieningen voor kinderen. De stichting is actief in Valkenswaard en Waalre en richt zich specifiek op gezinnen met een laag inkomen.

De gemeente benadrukt hiermee dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen, zowel op school als in hun vrije tijd.