Gratis Efteling-dag voor gezinnen met jeugdhulp

Stichting Het Vergeten Kind organiseert op zaterdag 12 december 2026 een gratis dag naar de Efteling voor gezinnen in Gilze en Rijen die jeugdhulpverlening ontvangen. Vervoer is geregeld en gezinnen kunnen zich tot zondag 25 oktober aanmelden.

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Gezinnen in Gilze en Rijen die jeugdhulpverlening krijgen, kunnen zich aanmelden voor een speciale dag naar de Efteling. De Heppie dag, zoals Stichting Het Vergeten Kind het noemt, vindt plaats op zaterdag 12 december 2026. Het doel van de dag is om kinderen hun zorgen te laten vergeten en hen positieve herinneringen te geven.

De dag is gratis en vervoer wordt ook geregeld. Het aanbod geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor hun ouders of verzorgers. Als er meer aanmeldingen binnenkomen dan plaatsen beschikbaar, wordt er geloot om te bepalen wie mee kan.

Inschrijven tot 25 oktober

Gezinnen kunnen zich aanmelden tot en met zondag 25 oktober 2026. In de aanmelding moeten onder andere het telefoonnummer, adres, aantal gezinsleden en de namen en leeftijden van de kinderen worden vermeld. Voor 15 november ontvangen deelnemers bericht of ze mee mogen.

De gemeente Gilze en Rijen werkt voor deze dag samen met Stichting Het Vergeten Kind. Het initiatief is bedoeld om gezinnen met jeugdhulpverlening een onvergetelijke ervaring te bieden.