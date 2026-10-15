Gouden bruidsparen vieren 50-jarig huwelijk in Bladel

In Bladel hebben 46 echtparen hun vijftigjarig huwelijk gevierd met een feestelijke middag in BRUIS. Het evenement bracht de gouden bruidsparen samen om stil te staan bij deze bijzondere mijlpaal.

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De bijeenkomst vond plaats op donderdagmiddag 8 oktober en werd georganiseerd voor echtparen die in 1976 in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Maurits van den Bosch heette de aanwezigen welkom en blikte terug op het jaar waarin zij trouwden.

Tijdens de middag werd een quiz gehouden met stellingen over gebeurtenissen en weetjes uit 1976. Dit zorgde voor veel herkenning, discussie en vrolijke gezichten bij de bruidsparen. Het programma was ingericht om herinneringen op te halen en gezamenlijk terug te kijken op een halve eeuw huwelijk.

Herinneringen en gezelligheid

Met hapjes en drankjes was er alle ruimte voor gezelligheid en het delen van verhalen uit het verleden. De bijeenkomst in BRUIS bood de echtparen een moment om hun gouden jubileum samen te vieren en vooruit te kijken naar toekomstige mijlpalen.

De bruidsparen kunnen nu uitkijken naar hun volgende jubileum, zoals een diamanten (60 jaar), briljanten (65 jaar) of zelfs platina huwelijk (70 jaar). Het evenement benadrukte de bijzondere waarde van een halve eeuw samen zijn.