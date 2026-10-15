Dagje Efteling voor gezinnen met jeugdhulp

Gezinnen uit Baarle-Nassau met jeugdhulpverlening krijgen op 12 december een gratis dagje naar de Efteling. Het vervoer is geregeld, maar bij te veel aanmeldingen wordt er geloot.

Gevonden voor jou

Stichting Het Vergeten Kind organiseert een speciale dag voor gezinnen met kinderen die jeugdhulpverlening ontvangen. De Heppie dag vindt plaats op zaterdag 12 december 2026 en moet zorgen voor positieve herinneringen. Ouders en verzorgers mogen ook mee.

De Efteling-dag is gratis en vervoer vanuit Baarle-Nassau wordt geregeld. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, worden de deelnemende gezinnen door loting gekozen. Voor 15 november krijgen families bericht of ze mee mogen.

Aanmelden vóór 25 oktober

Belangstellenden kunnen hun gezin aanmelden tot en met zondag 25 oktober. Het aanmelden verloopt via e-mail, waarbij gegevens zoals adres, telefoonnummer, gezinssamenstelling en de namen en leeftijden van de kinderen nodig zijn.

De Heppie dag is bedoeld om kinderen met jeugdhulpverlening even hun zorgen te laten vergeten. Voor gezinnen die mee mogen, wordt het een dag vol ontspanning en plezier.