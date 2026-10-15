Gezinnen met jeugdhulp naar Efteling op Heppie dag

Stichting Het Vergeten Kind organiseert een gratis Efteling-dag voor gezinnen met jeugdhulpverlening uit de gemeente Alphen-Chaam. De Heppie dag vindt plaats op zaterdag 12 december.

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Op zaterdag 12 december 2026 kunnen gezinnen uit Alphen-Chaam met kinderen in de jeugdhulpverlening genieten van een dag in de Efteling. Dit wordt georganiseerd door Stichting Het Vergeten Kind en heet de Heppie dag. Het doel is om kinderen hun zorgen even te laten vergeten en fijne herinneringen te creëren.

De Heppie dag is kosteloos en vervoer wordt geregeld. Gezinnen die gebruik maken van jeugdhulpverlening kunnen zich aanmelden om mee te doen. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, wordt er geloot welke gezinnen mee mogen. Deelnemers krijgen uiterlijk 15 november bericht of ze geselecteerd zijn.

Gratis uitje voor gezinnen

De stichting richt zich op gezinnen die ondersteuning krijgen en wil hen een bijzondere dag bieden. Ouders, verzorgers en kinderen kunnen samen genieten van het pretpark. Het uitje biedt een welkome afleiding en de kans om nieuwe positieve herinneringen op te doen.

Aanmelden kan tot en met zondag 25 oktober. Geïnteresseerden moeten per e-mail hun gezin aanmelden en daarbij enkele gegevens doorgeven, zoals adres, telefoonnummer, gezinssamenstelling, namen en leeftijden van de kinderen.

Stichting Het Vergeten Kind laat voor 15 november weten welke gezinnen mee mogen naar de Efteling. Het uitje biedt gezinnen een moment om samen plezier te maken en even los te komen van dagelijkse zorgen.