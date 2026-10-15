Begroting Alphen-Chaam 2027: plannen voor een sterke gemeenschap

Het college van Alphen-Chaam heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. De plannen staan in het teken van gemeenschap, veiligheid en leefbaarheid. Er is aandacht voor woningbouw, vergroening en het versterken van de sociale basis. De gemeenteraad bespreekt de conceptbegroting op 5 november.

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De begroting van Alphen-Chaam is gebaseerd op het coalitieakkoord ‘Frisse koers, sterke gemeenschap’. Gemeenschapszin speelt een centrale rol in de plannen, waarbij balans is gezocht tussen ambitie en uitvoerbaarheid. Het college streeft naar een financieel gezonde en toekomstbestendige gemeente.

De conceptbegroting sluit met een positief saldo. Dit biedt ruimte om te blijven investeren in woningbouw, openbare ruimte, bereikbaarheid en vergroening. Ook wordt de sociale basis versterkt om de leefbaarheid van de dorpen te behouden. Volgens wethouder Ton Berben dragen deze keuzes bij aan een duurzaam financieel evenwicht.

Focus op veiligheid

Veiligheid krijgt extra aandacht in de plannen. Dit betreft zichtbare zaken zoals natuurbranden, maar ook minder zichtbare dreigingen zoals cybercriminaliteit en ondermijning. Door samen te werken met brandweer, politie en justitie wil het college de gemeente veilig en weerbaar houden.

De woningmarkt blijft een belangrijk speerpunt. Het woonprogramma richt zich op starters, senioren en sociale huur. Daarnaast komt er beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. Hiermee wil de gemeente passende woonruimte bieden aan diverse doelgroepen.

Ondersteuning en kansengelijkheid

Om inwoners die hulp nodig hebben te ondersteunen, blijft de gemeente investeren in kansengelijkheid en financiële veerkracht. Door problemen vroeg te signaleren, werkt Alphen-Chaam aan bestaanszekerheid voor iedereen.

De gemeenteraad buigt zich op 5 november over de conceptbegroting. Het college hoopt op een breed draagvlak voor de plannen die de basis leggen voor een sterke en toekomstgerichte gemeenschap.