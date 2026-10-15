Moestuin in Schadewijk brengt mensen samen

In de Schadewijk in Oss groeit niet alleen groente, maar ook betrokkenheid en vriendschappen. De moestuin is een plek waar bewoners elkaar ontmoeten en samenwerken aan mooie initiatieven.

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De moestuin in de wijk Schadewijk is vorig jaar opgezet als onderdeel van het project Samen tuinieren. Een vaste groep vrijwilligers verzorgt de tuin en deelt de opbrengst met andere wijkbewoners en mensen die het goed kunnen gebruiken. Een deel van de groenten belandt bijvoorbeeld in een verdeelkast bij het wijkcentrum.

Meer dan alleen tuinieren

Wat de moestuin bijzonder maakt, is dat het niet alleen om tuinieren gaat. Het is vooral een plek van ontmoeting. Elke maandag is er een koffiemoment, waar buurtbewoners samenkomen voor een praatje, een kop koffie of gewoon om even buiten te zijn. Deze bijeenkomsten zorgen voor verrassende ontmoetingen en verbinding tussen bewoners.

De tuin biedt meer dan alleen ontspanning. Bezoekers noemen het een fijne plek om tot rust te komen, weg van dagelijkse zorgen. Het groen, de bloemen en de gesprekken zorgen voor een prettige sfeer. Initiatiefnemer Peter van Bohemen ziet de moestuin vooral als een middel om mensen samen te brengen. Hij maakt makkelijk contact met bewoners en nodigt hen uit om langs te komen.

Samen Schadewijk

De moestuin is onderdeel van het programma Samen Schadewijk, waarin Gemeente Oss, BrabantWonen en ONS welzijn samenwerken met buurtbewoners en partners. Het doel is een wijk waar mensen elkaar kennen en steunen. De moestuin toont hoe een stukje grond en betrokkenheid veel in beweging kunnen brengen.

Het gaat in de moestuin niet alleen om wat er groeit, maar vooral om de verbinding tussen mensen. Het initiatief versterkt de samenhang in de Schadewijk en laat zien hoe kleine acties grote impact kunnen hebben.