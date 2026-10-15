Vrouw na verkeersruzie achterna gereden en bij haar huis in elkaar geslagen

Een 33-jarige vrouw uit Tilburg is woensdagmiddag mishandeld na een verkeersruzie aan de Sint-Josephstraat in haar woonplaats. De verdachten reden haar achterna en sloegen haar bij haar huis in elkaar. Een 53-jarige vrouw uit Tilburg werd opgepakt.

De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen. Het slachtoffer heeft volgens de politie aangifte gedaan tegen "meerdere inzittenden" van een auto. Ze raakte lichtgewond en is erg geschrokken.

Achterna gereden

De mishandeling gebeurde rond kwart over drie 's middags. Het slachtoffer had volgens de politie voorrang moeten krijgen van de bestuurder van de andere auto. Dat gebeurde niet en ze maakte een handgebaar naar de mensen in de andere auto.

Die reden haar vervolgens achterna tot ze bij haar huis was. Daar sloegen ze de vrouw in elkaar geslagen. De 53-jarige vrouw werd twee uur later thuis in Tilburg opgepakt. De politie doet nog onderzoek.