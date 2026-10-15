Bravis-endoscopen krijgen tweede leven in Afghanistan

Endoscopen van Bravis ziekenhuis krijgen een tweede leven in Kabul, Afghanistan. Dankzij MDL-arts Parweez Koehestanie en medisch technicus Randy van Bergen gaan ze naar het Aliabad Teaching Hospital. De apparatuur kan daar de zorg en diagnostiek aanzienlijk verbeteren.

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Een vraag uit Afghanistan leidde tot een bijzonder initiatief bij het Bravis ziekenhuis. Parweez Koehestanie, MDL-arts bij Bravis, zet zich al jaren in om de gezondheidszorg in zijn geboorteland te verbeteren. Hij is onderdeel van een internationaal netwerk van Afghaanse artsen dat samenwerkt om de medische zorg daar naar een hoger niveau te tillen.

Tijdens online overleg met collega’s uit onder andere Canada, Engeland en Duitsland werd duidelijk dat er in Kabul een grote behoefte is aan moderne endoscopieapparatuur. Deze medische apparaten worden gebruikt om het maag-darmkanaal van binnen te onderzoeken, wat essentieel is voor het opsporen van aandoeningen zoals kanker. De huidige apparatuur in Afghanistan is sterk verouderd.

Samenwerking binnen Bravis

Parweez vond een oplossing bij Bravis, waar endoscopen volgens een vervangingsplan worden vernieuwd. Senior medisch technicus Randy van Bergen zag een kans om de afgeschreven maar nog bruikbare apparaten een nieuw leven te geven. Hij controleert de technische staat van de endoscopen en vervangt onderdelen waar nodig. Zo zorgt hij ervoor dat de apparatuur betrouwbaar en klaar is voor gebruik in Afghanistan.

Volgens Randy is het belangrijk om de apparaten in optimale staat te versturen. “In Afghanistan zijn reparaties en onderdelen niet vanzelfsprekend beschikbaar. Daarom bereiden we alles hier zo goed mogelijk voor.”

Belangrijke bestemming in Kabul

De endoscopen worden geschonken aan het Aliabad Teaching Hospital, een academisch staatsziekenhuis in Kabul. Parweez benadrukt dat deze donatie vooral bedoeld is om patiënten te helpen die zich geen dure privézorg kunnen veroorloven. De apparatuur kan bijdragen aan betere diagnostiek en snellere behandelingen.

De reactie uit Afghanistan was overweldigend. Collega’s spraken hun blijdschap uit en zijn verheugd over de impact die de donatie zal hebben. “Goede zorg draait niet alleen om kennis, maar ook om de middelen om die kennis toe te passen,” aldus Parweez.

Dankzij de samenwerking binnen Bravis krijgen de endoscopen een waardevol tweede leven. Voor patiënten in Kabul betekent dit meer kans op tijdige zorg en betere behandelmogelijkheden.