Buurtbus Geffen rijdt weer vanaf 19 oktober

Vanaf maandag 19 oktober rijdt buurtbus lijn 257 weer tussen Geffen en Oss. Vrijwilligers bemannen de bus, die onder meer het NS-station en de poli van Bernhoven aandoet.

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De buurtbus, die officieel lijn 257 heet, rijdt ieder uur tussen Geffen en Oss. Onderweg stopt de bus op meerdere plekken in Geffen, zoals bij de brandweerkazerne, het Dorpsplein en de Geffense Plas. In Oss doet de bus onder andere winkelcentra, de poli van Bernhoven en het NS-station aan.

Vrijwilligers en enthousiasme

De Dorpsraad van Geffen is blij dat de buurtbus terug is. Volgens de raad is er veel enthousiasme onder de inwoners. Binnen twee weken meldden zich al meer dan 25 vrijwilligers om de bus te besturen. De bus biedt een belangrijke verbinding voor het dorp en sluit bij de Rijksweg aan op lijn 90, die tussen Oss en ’s-Hertogenbosch rijdt.

Nieuwe bushaltes

De komende maanden worden in Geffen bushaltes gebouwd die ook toegankelijk zijn voor mindervaliden. Niet alle haltes zullen op 19 oktober gereed zijn, maar er wordt al hard aan gewerkt. De buurtbus is een belangrijke stap om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de gemeente te vergroten.