Werkzaamheden bushaltes in Goirle voor HOV-buslijn

Goirle maakt bushaltes klaar voor een nieuwe HOV-buslijn. Vanaf maandag 19 oktober worden haltes op de Venneweg aangepast. Dit gebeurt in fases, waarbij de weg tijdelijk wordt afgesloten.

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Vanaf 13 december 2026 gaat een nieuwe HOV-buslijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) rijden door de gemeente Goirle. Om dit mogelijk te maken, worden diverse bushaltes aangepast.

De werkzaamheden aan de bushaltes op de Venneweg starten maandag 19 oktober en duren tot en met vrijdag 23 oktober. Tijdens deze periode wordt de weg in twee fases afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Ringbaan-Zuid in Tilburg. De gemeente heeft ervoor gekozen dit tijdens de herfstvakantie te doen om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Andere haltes deels afgesloten

Bij de aanpassingen van andere bushaltes, zoals die op de Nieuwe Rielseweg, Abcovenseweg en Bacseweg, wordt de weg slechts voor de helft afgesloten. Verkeersregelaars zorgen hier voor een veilige doorstroom van het verkeer. De werkzaamheden aan de bushaltes op de Van Haestrechtstraat zijn al afgerond.

De nieuwe bushaltes moeten ervoor zorgen dat de HOV-buslijn straks soepel door Goirle kan rijden. Voor meer informatie over de planning kun je terecht op de website van de gemeente Goirle.