Infomarkt in Heeze over energiebesparing

Op vrijdag 23 oktober organiseert Heeze-Leende een markt over energie besparen. Bezoekers krijgen advies over isoleren, zonnepanelen en warmtepompen.

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In ’t Perron in Heeze kunnen inwoners van Heeze-Leende op vrijdagavond 23 oktober terecht voor de ‘Snap jij het nog?’-markt. Deze bijeenkomst richt zich op energiebesparing en verduurzaming van woningen. Tussen kwart over zeven en half tien kunnen bezoekers langs kraampjes lopen, vragen stellen en ontdekken welke maatregelen bij hun woning passen.

De gemeente Heeze-Leende informeert tijdens de markt ook over de toekomst van verwarmen in de regio. Daarnaast is er een kans om 500 euro extra isolatiesubsidie te winnen. Voor kinderen zijn er activiteiten en bezoekers worden ontvangen met koffie en iets lekkers.

De toegang tot de markt is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom om binnen te lopen en zich te laten informeren over verduurzaming.