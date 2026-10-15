Heeze-Leende beloont toegankelijke locaties

In Heeze-Leende zijn onlangs stickers uitgereikt aan accommodaties die goed toegankelijk zijn. De werkgroep Toegankelijkheid bezocht samen met wethouder Maaike van Breugel-Smolders diverse locaties. Dit gebeurde onder een stralende zon.

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De werkgroep Toegankelijkheid heeft samen met de wethouder een rondgang gemaakt langs locaties die zich inzetten voor goede toegankelijkheid. Tijdens deze tocht zijn stickers uitgereikt als blijk van waardering.

Enkele accommodaties die bezocht werden, zijn Zorgboerderij Molenschut, Huisartsenpraktijk Hofstra en Van Hout, Huisartsenpraktijk Strabrecht, Zorglandgoed ’t Huisven en B&B Van Oeffelen.

Betekenis van de stickers

De stickers symboliseren het belang van toegankelijkheid en zijn bedoeld om locaties te erkennen die hier aandacht aan besteden. Het initiatief draagt bij aan een inclusieve gemeenschap waarin iedereen gebruik kan maken van voorzieningen.

Met deze actie wil de gemeente Heeze-Leende onderstrepen dat toegankelijkheid een belangrijk speerpunt is. Het is een stap richting een samenleving waarin iedereen mee kan doen.