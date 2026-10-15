Halderberge presenteert sluitende begroting voor 2027

Het college van Halderberge heeft de Programmabegroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Voor de jaren 2027, 2029 en 2030 is een positief financieel saldo berekend, terwijl 2028 nog een tekort laat zien. De begroting wordt op 29 oktober besproken in een commissie en op 12 november besluit de gemeenteraad.

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De Programmabegroting 2027 is opgesteld op basis van het collegewerkprogramma 'Groeien met Kwaliteit', dat eerder dit jaar is vastgesteld. Hierin zijn de ambities van het gemeentebestuur financieel doorgerekend. Ten opzichte van de Zomernota 2026 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de meerjarenraming.

Het financiële plaatje voor de komende jaren ziet er als volgt uit: een positief saldo van 259.000 euro in 2027, een tekort van 450.000 euro in 2028, en overschotten van 322.000 euro in 2029 en 907.000 euro in 2030. Het college noemt het aanbieden van een sluitende meerjarenbegroting een belangrijk succes.

Beperkte lastenstijging

De woonlasten voor inwoners van Halderberge stijgen in 2027 met 2,9 procent, wat lager is dan drie procent. Dit geldt zowel voor huishoudens in huurwoningen als voor woningeigenaren. Het college benadrukt dat de stijging beperkt wordt gehouden.

Besluitvorming

Op 29 oktober wordt de Programmabegroting 2027 besproken in een gecombineerde commissie SM&V en B&O. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 12 november een definitief besluit over de begroting. Hiermee wordt de financiële koers van Halderberge voor de komende jaren vastgesteld.