Halderberge presenteert plannen voor komende vier jaar

Het college van burgemeester en wethouders in Halderberge heeft het collegewerkprogramma 2026-2030 gepresenteerd. Onder de titel 'Groeien met Kwaliteit' zijn concrete plannen uitgewerkt om de gemeente toekomstbestendig te maken. Vijf thema’s staan centraal: wonen, voorzieningen, leefomgeving, samenleven en toekomstbestendigheid.

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Halderberge staat voor grote uitdagingen, zoals de groeiende vraag naar woningen en complexe maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd heeft de gemeente sterke dorpen en een betrokken samenleving. Het college ziet hierin een stevige basis om verder te bouwen aan een aantrekkelijke en duurzame gemeente.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is het zorgen voor voldoende passende woningen en vitale dorpen. De gemeente wil dat inwoners prettig kunnen wonen, werken, recreëren en elkaar ontmoeten. Belangrijke voorzieningen zoals sporthallen, dorpshuizen en scholen blijven behouden, net als aandacht voor verkeersveiligheid en een aantrekkelijke leefomgeving.

Samenleving en zorg

Halderberge wil dat alle inwoners mee kunnen doen. Daarom wordt geïnvesteerd in zorg en ondersteuning, met toegankelijke en toekomstbestendige hulp dichtbij huis. Ook stimuleert de gemeente initiatieven die zorgen voor meer verbinding en maatschappelijke betrokkenheid.

Daarnaast richt Halderberge zich op duurzaamheid en economische ontwikkeling. Door te investeren in klimaatadaptatie, digitale dienstverlening en een sterke gemeentelijke organisatie bereidt de gemeente zich voor op de toekomst. Hierbij worden keuzes gemaakt die bijdragen aan de kwaliteit van leven van toekomstige generaties.

Integrale aanpak en samenwerking

Het college kiest voor een integrale wijk- en gebiedsgerichte aanpak, waarbij data, kennis binnen de gemeente en signalen uit de samenleving worden gecombineerd. Dit maakt het mogelijk om gerichter te werken aan de verschillende opgaven. Samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partners is daarbij essentieel.

De financiële gevolgen van het programma zijn verwerkt in de begroting voor 2027-2030. Het college roept de gemeenteraad en betrokkenen op om samen verder te bouwen aan een veerkrachtig en toekomstgericht Halderberge.