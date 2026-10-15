Zangeres Floor Jansen en band Nightwish gaan uit elkaar

Floor Jansen (45) en de Finse metalband Nightwish gaan uit elkaar. Dit heeft de zangeres uit Goirle donderdag bekendgemaakt. In een statement op Instagram geeft Jansen aan dat het besluit noodzakelijk is voor de toekomstige ambities van de band en haarzelf.

"Na rijp beraad hebben we in onderling overleg besloten onze wegen te scheiden", schrijft de band online. "We zullen onze doelen daarom voortaan ieder op eigen wijze nastreven. Voor jullie, de luisteraars, en ook voor ons, betekent dit het einde van een werkelijk prachtige reis."

De zangeres was dertien jaar onderdeel van de band en wenst haar voormalige bandleden het allerbeste toe.

Nieuw begin

Met het einde van Jansen haar tijd bij Nightwish is er ook ruimte voor nieuwe dingen. "Hoewel het een moeilijk besluit was, geloof ik dat er een mooie muzikale reis voor me ligt", zegt de zangeres.

Jansen nodigt haar fans uit om samen met haar dit pad te bewandelen. "Net zoals jullie erbij waren tijdens alle geweldige jaren daarvoor".

Ook bedankt ze iedereen die haar de afgelopen jaren heeft gesteund. "Mijn solocarrière krijgt nu mijn volledige aandacht; zo krijgen mijn aanstaande album en de bijbehorende tour alle ruimte om zich te ontwikkelen. Ik hoop jullie in de nabije toekomst weer ergens tegen te komen", sluit ze af.