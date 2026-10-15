Tweede zege voor Lieke Nooijen in Eneco Tour, neemt ook de leiding over

Wielrenster Lieke Nooijen uit Deurne heeft donderdagochtend met de zege in de tijdrit de leiderstrui heroverd in de Eneco Tour. De 25-jarige renster van Visma-Lease a Bike reed de 13,6 kilometer in Tilburg in 16.56,41, twintig seconden sneller dan nummer twee Nienke Vinke.

Daan Daniëls Geschreven door Maak ons je Google-favoriet