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Tweede zege voor Lieke Nooijen in Eneco Tour, neemt ook de leiding over
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Wielrenster Lieke Nooijen uit Deurne heeft donderdagochtend met de zege in de tijdrit de leiderstrui heroverd in de Eneco Tour. De 25-jarige renster van Visma-Lease a Bike reed de 13,6 kilometer in Tilburg in 16.56,41, twintig seconden sneller dan nummer twee Nienke Vinke.
De Belgische Sandrine Tas raakte de leiding in het klassement kwijt na haar derde plek, op 21 seconden van Nooijen.
Nooijen was dinsdag ook al de beste in de proloog. De Eneco Tour, bij de vrouwen de opvolger van de Simac Ladies Tour, gaat vrijdag verder met de derde etappe van Sittard naar Watersley over 88 kilometer.
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