Speciale gedenkplek in Kruikenstad lijkt dichtbij, met dank aan Lex

Kruikenstad heeft een bijzonder plekje in het hart van Lex van Berkel. Toen de Tilburger een jaar oud was, liep hij al mee met de carnavalsoptochten in de stad. Volgens de dj mist er alleen nog een plek in zijn stad om Kruiken en Kruikinnen te herdenken die er niet meer bij zijn. En daar zijn veel Tilburgers het mee eens.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Nog geen dag na een open brief die Lex op Instagram plaatste, zijn de eerste voorbereidingen voor een gedenkplek al begonnen. Het idee kwam bij hem op toen hij twee jaar geleden zag dat er een gedenksteen voor overleden Oeteldonkers werd onthuld, onder de bogen van de Knillispoort op de Korte Waterstraat in Den Bosch. "Dat moeten we eigenlijk ook in Kruikenstad hebben, want carnaval is zoveel meer dan een zuipfestijn", dacht de geboren en getogen Tilburger. Hij vond het vroeger al onbegrijpelijk dat sommige mensen tijdens carnaval op wintersport gingen. Als kind was hij verdrietig als het voorbij was en hij kan kippenvel krijgen van een goed carnavalsnummer, geeft hij aan hoe belangrijk carnaval voor hem is. "Carnaval is het feest van de tradities en emoties en daar hoort een gedenkplek bij", benadrukt hij.

"Met een Schrobbelèr proosten op degene met een groen-oranje hart."

Carnaval in Kruikenstad wordt jaarlijks geopend met de onthulling van de Kruikenzeiker op de Heuvel. Als afsluiting haalt de prins het beeld dinsdagavond om 23:55 uur traditiegetrouw van zijn sokkel. En een kunstwerk met de sjaal van Kruikenstad op de Spoorlaan dient, sinds de onthulling in 2019, het hele jaar als selfiespot.

Aan de Spoorlaan staat een kunstwerk met de Kruikenstad-sjaal (foto: Carnavalsstichting Tilburg).

Anders dan deze standbeelden hoopt Lex dat een gedenksteen, in de vorm van een lege kiel, een plek is waar Tilburgers zélf hun dierbaren kunnen herinneren. "Het zou supermooi zijn als mensen zelf bepalen wanneer ze ernaartoe gaan om met een Schrobbelèr te proosten op een dierbare met een groen-oranje hart, die er niet meer bij is." Als hij er zelf niet meer zou zijn, zou hij het ook mooi vinden als er zoiets was. De dj, die bekend is onder de naam The Boy Next Door, zou bij de lege kiel graag terugdenken aan zijn oma die ook groot carnavalsliefhebber was. "Zij zat bij de oudste carnavalsvereniging van Tilburg, de Görkese Turken. Ze is er helaas niet meer, maar ik denk er vaak aan terug."

Reactie Carnavalsstichting Tilburg Carnavalsstichting Tilburg zegt erg enthousiast te zijn over een gedenkplek. "Wij waren echt geraakt door dit bericht van Lex. Kruikenstad is voor iedereen. Wij focussen ons op mensen die feest willen vieren, maar er zijn ook Kruiken en Kruikinnen die er helaas niet meer bij kunnen zijn. Dit past helemaal bij wat wij belangrijk vinden", zegt woordvoerder Tim van Ham. De stichting heeft donderdagavond meteen een vergadering gepland om te kijken of de gedenkplek er op korte termijn kan komen. Waar en wanneer deze plek er moet komen, is nog te vroeg om te zeggen. De gemeente Tilburg laat weten serieus naar het idee te kijken als het tot een formeel voorstel komt.