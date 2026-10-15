Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Udenhout

Aangepast

De stroomstoring in Udenhout is voorbij. Minder dan 25 adressen zaten sinds woensdagavond zonder stroom. De storing eindigde donderdagmiddag om tien voor twee.

Gevonden voor jou

De storing in Udenhout, gemeente Tilburg, begon woensdagavond om half acht. Minder dan 25 adressen zaten tijdelijk zonder stroom. Volgens de netbeheerder is de oorzaak nog niet bekend en wordt deze onderzocht.

De storing was naar verwachting donderdagmiddag opgelost, maar duurde uiteindelijk tot tien voor twee. Het getroffen gebied lag binnen postcode 5071.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.