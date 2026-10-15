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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Udenhout
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De stroomstoring in Udenhout is voorbij. Minder dan 25 adressen zaten sinds woensdagavond zonder stroom. De storing eindigde donderdagmiddag om tien voor twee.
De storing in Udenhout, gemeente Tilburg, begon woensdagavond om half acht. Minder dan 25 adressen zaten tijdelijk zonder stroom. Volgens de netbeheerder is de oorzaak nog niet bekend en wordt deze onderzocht.
De storing was naar verwachting donderdagmiddag opgelost, maar duurde uiteindelijk tot tien voor twee. Het getroffen gebied lag binnen postcode 5071.
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