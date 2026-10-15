Maatregelen in Bevrijdingspark Uden verlengd tot 15 november

De tijdelijke maatregelen in het Bevrijdingspark in Uden blijven langer van kracht. De gemeente heeft besloten deze te verlengen tot 15 november, omdat het nog te vroeg is om te bepalen of de rust in het park blijvend is.

Gevonden voor jou

De afgelopen maanden ervaarden omwonenden en bezoekers van het Bevrijdingspark in Uden overlast van een groep jongeren. Om de situatie te verbeteren, werden op 16 september tijdelijke maatregelen ingevoerd. Uit een eerste evaluatie blijkt dat de overlast op het eerste oog is verminderd, maar de gemeente wil meer tijd nemen om de effecten van de maatregelen goed te beoordelen.

De verlenging is nodig omdat het volledige pakket aan maatregelen pas eind september werd afgerond, zoals de plaatsing van tijdelijke verlichting. Hierdoor zijn de maatregelen nog maar kort in werking. De gemeente wil voorkomen dat de overlast terugkeert als het pakket te snel wordt afgebouwd.

Welke maatregelen gelden?

Tot en met 15 november blijven er extra controles in het park door politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). Ook blijft het tijdelijke cameratoezicht en de verlichting van kracht, net als het snoeien van groen dat het zicht belemmert. Gemeente, politie en jongerenwerk houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Daarnaast is er aandacht voor andere locaties in Uden, zoals het busstation. Hier is tijdelijk cameratoezicht geplaatst om mogelijke verplaatsing van de overlast te monitoren. Voorlopig zijn er onvoldoende aanwijzingen dat jongeren op grote schaal uitwijken naar andere plekken.

Rust in het park behouden

Met de verlenging van de maatregelen wil de gemeente ervoor zorgen dat de rust in het Bevrijdingspark behouden blijft. Ook wordt gekeken welke aanpak op lange termijn nodig is. Samen met politie, jongerenwerk en andere partners blijft de gemeente werken aan een veilige omgeving en begeleiding van jongeren.

Omwonenden ontvangen deze week een brief met meer informatie over de verlenging van de maatregelen.