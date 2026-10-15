Olaf van Nugteren ontvangt Koninklijke onderscheiding

Olaf van Nugteren is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Greet Buter heeft de onderscheiding donderdag overhandigd in het Cultuurcentrum in Deurne. Dit gebeurde tijdens een symposium, waar Van Nugteren afscheid nam als voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Prodas.

Gevonden voor jou

De onderscheiding is een erkenning voor de bijzondere verdiensten van Van Nugteren binnen het onderwijs en de samenleving. Hij heeft met zijn mensgerichte leiderschap en strategisch inzicht een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van onderwijsorganisaties.

Van Nugteren heeft zich ingezet voor het verbeteren van bedrijfsvoering, personeelsbeleid en organisatorische sturing bij universiteiten, mbo- en hbo-instellingen. Ook heeft hij zich buiten zijn formele functies actief ingezet voor de samenleving, waarbij hij mensen met elkaar verbindt en maatschappelijke initiatieven ondersteunt.

Grote betekenis voor onderwijs

Door zijn betrokkenheid en inzet heeft Van Nugteren een blijvende impact gehad op zowel het onderwijs als de gemeenschap. Zijn werk wordt gewaardeerd vanwege de verbindende kracht en de ondersteuning van innovatie binnen verschillende organisaties.

De uitreiking vond plaats tijdens een speciaal symposium voor leerlingen uit groepen 7 en 8. Hier nam Van Nugteren afscheid van zijn functie bij Stichting Prodas, waar hij jarenlang voorzitter van de raad van toezicht was.