Baanwielrenster Hetty van de Wouw raakt wereldtitel sprint kwijt

Baanwielrenster Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel is haar wereldtitel sprint kwijt. De 28-jarige Van de Wouw verloor in de kwartfinales in Shanghai beide heats van de Britse tweevoudig wereldkampioene Emma Finucane.

'Net wat sneller'

Van de Wouw erkende dat Finucane "nu gewoon net wat sneller" is. "Maar ik baal wel heel erg. Ik heb nog nooit van haar gewonnen, maar deze eerste rit was wel heel close. Het is tegen haar nog nooit zo close geweest. In die laatste rit voelde ik wel dat ze wat sneller was en ik denk ook zij dat ze de betere tactiek had", zei de renster voor de camera van de NOS.

Van de Wouw denkt ook dat ze vorig jaar bij het behalen van haar drie wereldtitels in Chili "misschien ietsje beter" was. "Ik ging er ook niet vanuit dat ik dat zomaar weer zou halen. Het was gewoon bizar goed vorig jaar. Alles moest op zijn plek vallen. Mijn zomer was nu heel anders omdat ik drie maanden in Japan was. Volgend jaar blijf ik weer in Nederland. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat me dan weer een beetje extra oplevert."

Keirin

Van de Wouw raakte woensdag op de openingsdag samen met Steffie van der Peet en Kim Kalee ook al haar wereldtitel op de teamsprint kwijt. Vorig jaar in Chili werd Van de Wouw ook wereldkampioene op de kilometertijdrit. Die titel verdedigt ze later op dit WK nog. Ook komt ze nog in actie op de keirin, het onderdeel waarop ze twee jaar geleden olympisch zilver veroverde.